İsrail üç cephede saldırıyor... Gazze’de okul hedef, Beyrut’ta iki büyük patlama

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Gazze, Lübnan ve Suriye’deki hedeflere hava saldırılarını devam ettiren İsrail’de bir yandan da güvenlik kabinesi İran’a saldırıya karar vermek için toplandı.

BEYRUT’TA EN AZ 22 ÖLÜ

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a dün düzenlediği iki saldırıda en az 22 kişi öldü 117 yaralı bildirildi. Saldırılardan birinin hedefinin Hasan Nasrallah’ın kayınbiraderi Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa olduğu iddia edildi.

SURİYE’DE ÇOKLU HEDEF

Suriye haber ajansı SANA’ya göre de İsrail, Humus kentinin 30 km güneyindeki Hassia’da sanayi tesisini hedef aldı. Sadece fabrikanın değil, tıbbi malzeme yüklü araçların da vurulduğu bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail uçaklarının sınırın Suriye tarafındaki Kuseyr bölgesinde Suriye ve Lübnan’ı birbirine bağlayan yolu vurduğunu bildirdi.

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GAZZE’DE BM GÜÇLERİNE ATEŞ

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Saldırıda en az 28 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Diğer yandan Gazze kentinde bulunan Ömer Camisi yakınına düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Lübnan’ın da güney kesimlerine yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail ordusunun, burada konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından kullanılan üç mevziye de ateş açtığı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı.

ABD ‘HİZBULLAH’SIZ BİR LÜBNAN’ İSTİYOR

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Washington yönetimi, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik operasyonunu, İran destekli Şii örgütü ülke siyasetinden uzaklaştırmak için bir fırsat olarak görüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yakın bir zaman önce Katar, Mısır ve Suudi Arabistan liderlerini arayarak yeni bir Lübnan cumhurbaşkanı seçimini desteklemelerini istedi.

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SUUDİLER DE SICAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller de bu hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Lübnan’da nihai olarak görmek istediği şeyin, Hizbullah’ın ülke üzerindeki baskısının ve etkisinin kırılabilmesi olduğunu ifade etti. Habere göre ABD’nin Hizbullah’ı Lübnan siyasetinden uzaklaştırma girişimi Suudi Arabistan’dan da destek görüyor.

Şİİ GRUP KİLİT ROLDE

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkenin 128 üyeli parlamentosu tarafından seçiliyor ve ülkede hiçbir blok (Sünni Müslümanlar, Şii Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Dürziler) kendi başına yeni bir lider seçecek sandalyeye sahip değil. Hizbullah ve müttefiklerinin desteği olmadan, siyasi bir uzlaşının nasıl sağlanacağı da belirsiz.

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SON İDDİA... ‘İRANLI KOMUTAN SORUŞTURMA ALTINDA’

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin hayatta olduğu, ancak güvenlik soruşturması nedeniyle gözetim altında tutulduğu iddia edildi. Middle East Eye haber sitesine göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın 27 Eylül’de Beyrut’ta öldürülmesinden bu yana Kaani ortada gözükmüyor. Hatta saldırıda Kaani’nin de öldüğüne dair söylentiler çıkmıştı. İran Devrim Muhafızları Komutanlığı’nın İsrail’in Hizbullah’ın içine nasıl bu kadar sızabildiğine dair soruşturma yürüttüğü belirtildi. Buna göre Tahran, Beyrut ve Bağdat’taki kaynaklar, soruşturma sürerken Kaani gibi üst düzey generallerin bile gözetim altında tutulduğunu iddia etti. Kaani, 2020 yılında Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin İHA saldırısıyla Bağdat’ta öldürülmesi sonrasında yeni komutan olmuştu. Kaani’nin yokluğu tartışma yaratırken, dini lider Hamaney’in kendisine nişan takdim edeceği iddia edilmişti.

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