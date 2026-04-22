'İsrail, Türkiye'yi dikkatle izliyor!' İsrailli yetkililer, Ankara'nın güçlenen konumuna dikkat çekti

Bölgede İran ile yaşanan çatışmaların ardından güvenlik mimarisinde yaşanan kırılma, yeni ortaklık arayışlarını hızlandırdı. Bu süreçte Türkiye, hem askeri kapasitesi hem de esnek diplomatik yaklaşımıyla öne çıktı.

İran’ın enerji ve su altyapılarını hedef alan saldırıları, Körfez ülkelerinde ciddi bir güvenlik açığını ortaya koydu. İran savaşı, Körfez'de mevcut savunma sistemlerinin yeni nesil tehditler karşısında yetersiz kaldığını gösterdi. Bölge ülkeleri, güvenlik stratejilerini yeniden değerlendirme sürecine girdi.

İsrail merkezli Epoch'a isminin gizli kalması koşuluyla Orta Doğu'daki son durumu değerlendiren İsrailli üst düzey bir güvenlik kaynağı, İran ile yaşanan savaşın ardından oluşan boşluğun yeni aktörler için fırsat yarattığını vurgulayarak, “Türkiye, bölgesel güç dengesini yeniden şekillendirmek ve alternatif bir güvenlik dayanağı olarak konumunu sağlamlaştırmak isteyen merkezi bir aktör olarak öne çıkıyor” dedi.

Körfez ülkeleri, tek güvenlik sağlayıcısı olarak ABD'ye bağlı kalmanın risklerini daha net şekilde görmeye başladı. Bu çerçevede savunma işbirliklerini çeşitlendirme yönündeki eğilim güç kazandı.

TÜRKİYE’NİN SUNDUĞU ASKERİ VE SİYASİ AVANTAJLAR

İsrailli siyasi kaynaklar, Türkiye’nin bölgedeki fırsatları hızlı şekilde değerlendirdiğini belirterek, Ankara’nın, Körfez ülkelerine ileri teknoloji yetenekleri, siyasi esneklik ve Batı'nın katı kısıtlamalarının olmaması gibi bir kombinasyon sunduğunu kaydetti.

Epoch'un analizinde, Türkiye’nin son yıllarda insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve önleme teknolojileri alanında önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekildi. Bu gelişmeler, Ankara’nın savunma alanında daha bağımsız bir konuma ulaşmasını sağladı. Körfez ülkeleri, Türkiye’yi yalnızca bir tedarikçi değil, aynı zamanda stratejik bir ortak olarak değerlendirmeye başladı.

Ortak üretim, teknoloji transferi ve yerel savunma altyapısının kurulmasına yönelik anlaşmalar, işbirliğinin kapsamını genişletti. Türkiye, bölgedeki etkisini daha kalıcı hale getiren bir ülke olarak öne çıktı.

ABD İLE İLİŞKİLERDE DENGE ARAYIŞI

İsrailli güvenlik yetkilileri, Türkiye ile artan işbirliğinin Körfez ülkelerinin ABD’ye yaklaşımında da değişime işaret ettiğini belirtti. Kaynaklar, bu durumu “Bu, ABD şemsiyesinden vazgeçmek değil, diğer aktörler aracılığıyla dengeyi sağlamaya çalışmak anlamına geliyor.” sözleriyle değerlendirdi.

Körfez ülkeleri, ABD ile ilişkilerini sürdürürken alternatif ortaklıklar üzerinden yeni bir denge kurmaya yöneldi. Washington’un siyasi kısıtlamaları ve bölgesel hassasiyetler, bu arayışı etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Türkiye’nin sunduğu model, bu kısıtlamaların dışında bir seçenek olarak görülüyor. Ankara'nın yaklaşımı, Körfez ülkeleri için ABD’nin yerini almayan ancak ona olan bağımlılığı azaltan tamamlayıcı bir güvenlik ekseni sundu.

ORTA DOĞU'DA YENİ DÖNEM

İran ile yaşanan çatışmaların ardından ortaya çıkan tablo, Körfez ülkelerinde kapsamlı bir dönüşüm sürecini başlattı. Haberde, Türkiye’nin savaş süresince giderek daha önemli bir aktör haline geldiği ifade edildi. Ankara’nın askeri kapasitesi ve stratejik ortaklık teklifleri, bölgesel dengeleri etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

İsrail basınındaki değerlendirmelerde, Türkiye’nin savaş süresince elde ettiği konumun yakından takip edildiği aktarıldı. Bölgedeki yeni güç dağılımının, uzun vadede farklı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Epoch'un haberinde, Türkiye'nin denklemde ağırlığını artırmasıyla Orta Doğu’da güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği vurgulandı.