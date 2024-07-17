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İsrail, Türk-Filistin hastanesini üsse çevirdi... Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Sorumlular hesap verecek

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze
İsrail, Türk-Filistin hastanesini üsse çevirdi... Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Sorumlular hesap verecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin poz verdiği fotoğrafa sert tepki gösterdi. Bölgedeki tek kanser hastanesi olan ve İsrail’in saldırıları yüzünden büyük hasar gören tıbbi tesis, aylardır hizmet veremiyor.

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GAZZE Şeridi’nde 10 aydır süren savaşta uluslararası hukuka aykırı şekilde tıbbi tesisleri hedef alan İsrail ordusu, Gazze şehrindeki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ni üse çevirdi. Filistin medyası, hastane önünde poz veren İsrail askerlerinin fotoğrafını yayınladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan “Sorumluların hesap vermesi için çabalamaya devam edeceğiz” açıklaması geldi.

TEK KANSER HASTANESİ

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olma niteliği taşıyor. Dışişleri’nin açıklamasında, binayı askeri üs gibi kullanan İsrail ordusunun bir grup askerinin çektirdiği fotoğrafın “İsrail’in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delili” ve “İsrail’in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçası” olduğu belirtildi. “Bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz” denildi. Türkiye’nin inşaatını finanse ettiği 180 yataklı hastane, kanser hastalarına hizmet vermek üzere 2017’de açılmıştı.

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AYLARDIR ÇALIŞAMIYOR

Hastane, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayının sonlarında ağır şekilde bombalandı. Hastane müdürü Dr. Subhi Skaik, bombalardan birinin binanın üçüncü katına isabet ettiğini, hastalar önceden tahliye edildiğinden can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, “kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın” saldırının gerçekleştirilmesine sert tepki gösterdi. Hastane, 2023’ün Kasım ayında abluka sebebiyle bölgeye yakıt girişine izin verilmemesiyle hizmet dışı kaldı. Hastalar Gazze’nin diğer bölgelerindeki hastanelere sevk edilirken Ankara, hastaların bir kısmının Türkiye’ye tahliyesini gerçekleştirdi.

 

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#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Gazze

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