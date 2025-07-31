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İsrail tüm diplomatlarını BAE'den çekiyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#BAE#Diplomat
İsrail tüm diplomatlarını BAEden çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 23:46

 İsrail Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının kararı, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsraillilere BAE'ye seyahat uyarısını güncellemesinin ardından geldi.

Dışişleri Bakanlığının tahliye kararının "sıra dışı" olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısında BAE'deki İsrail hedeflerine yönelik saldırı endişesini ileri sürerek "Ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve seyahat etmeyi düşünenlerin tekrar gözden geçirmesi şiddetle tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verdi.

BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğu kaydedildi.

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#İsrail#BAE#Diplomat

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