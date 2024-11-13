İsrail, Trump’ın başlamasını bekliyor: Batı Şeria’yı ilhak etme planı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de Donald Trump göreve geldiğinde Batı Şeria’nın ilhakını gündeme almaya hazırlanıyor. İsrail kamu yayıncısı KAN’a göre, Netanyahu kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde Trump Beyaz Saray’da işbaşı yaptığında “Batı Şeria’nın ilhakını hükümetinin gündemine tekrar getireceğini” söyledi.

SMOTRICH: ‘ZAMANI GELDİ’

Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria’nın “ilhak yılı” olacağını öne sürdü. Liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında konuşan Smotrich, İsrail Yerleşim Birimi ve Sivil İdaresi’ne Batı Şeria’da “egemenliği uygulamak” için altyapının temellerini başlatma talimatı verdiğini söyledi. İsrailli bakan “(ABD Başkanı) Biden yönetiminden önce Yahudiye ve Samarya’daki (Batı Şeria) yerleşim yerlerine egemenlik uygulama aşamasında olduklarını” belirterek “Şimdi harekete geçme zamanı” dedi.

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DAHA ÖNCE DE DENEDİ

Netanyahu, 2020’de dönemin ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu barış planına dayanarak Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ndeki yasadışı Yahudi yerleşim yerlerini “ilhak etmeyi” planlamıştı. O dönemde ilhak edilecek topraklar Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyordu. Ancak plan, uluslararası baskı ve ABD onayının olmaması nedeniyle başlatılmamıştı. Uluslararası hukuka göre hem Batı Şeria hem de Doğu Kudüs “işgal edilmiş topraklar” statüsü taşıyor. İsrailli aşırıcılar, Batı Şeria’da Yahudi yerleşimleriyle Filistin topraklarını bölge bölge işgal ederek bir devlet kurulmasının önüne geçilmesini planlıyor.

İSRAİL ZULMÜ ALTINDA

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki topraklarda İsrail ordusunun saldırıları sonucu şimdiye kadar 780 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 300 kişi yaralandı. Temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in Filistin topraklarında on yıllardır süren işgalini yasadışı olarak nitelendiren ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki tüm yerleşim yerlerinin boşaltılmasını talep eden kararını açıklamıştı.

REDDEDİYORUZ

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İsrailli Bakan Smotrich’in ilhak açıklaması tepki çekti.

- Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise özetle “İsrailli bazı yetkililerin Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır” ifadelerine yer verildi.

- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli bakanın ifadelerini “kesin bir dille kınadığını” belirterek “Bu tür söylemler uluslararası hukukun altını oymakta, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmektedir” ifadesini kullandı.

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- Katar da Smotrich’in ilhak açıklamasını en güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

İSLAM ÜLKELERİNDEN BMGK’YA ÇAĞRI

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonrası yayınlanan ortak bildiride “Filistin halkının başta egemen ve bağımsız bir devlet kurulması olmak üzere, meşru ulusal haklarını elde etmesi için verdiğimiz sarsılmaz desteği vurguluyoruz” denildi. Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için bağlayıcı bir karar alma çağrısı yapıldı; “İsrail’le ilişkilerde uluslararası çifte standardı kınıyor, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.