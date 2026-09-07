İsrail topyekün saldırı planını duyurdu: Hazırlıklar başladı! Filistin'de tansiyon zirvede

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İsrail Savunma Bakanı Katz, Nablus yakınlarındaki Usarin bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin konuştu. Katz, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin veya bunlara bağlı grupların "7 Ekim benzeri" bir saldırı başlattığının ya da böyle bir saldırıya hazırlandığının tespit edilmesi durumunda, orduya Batı Şeria'da topyekün bir saldırıya hazırlanması talimatı verildiğini belirtti. İsrailli Bakan, topyekün saldırı planının Gazze ve Lübnan'da oluşturulan işgal bölgeleriyle ve ordunun daha önce Cenin Mülteci Kampı ile Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarla benzerlik taşıdığını ifade etti.

Katz'ın ana hatlarını açıkladığı plana göre İsrail, Batı Şeria genelinde Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerine, güvenlik birimlerine ve "terör altyapısı" diye nitelediği hedeflere yönelik saldırılar başlatacak. İsrail Savunma Bakanı, bu saldırıların suikastları, olay yerindeki şehir ve köylerdeki Filistinlilerin "tahliyesini" ve "temizlenen bölgelerde" İsrail askeri varlığının "kalıcı hale getirilmesini" kapsayabileceğini ifade etti. Katz, "geçmişte olduğu gibi yıllarca sürecek bir intifada gerçeğine geri dönülmesine izin vermeyeceklerini" belirtti.

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Katz, güvenlik durumunda ciddi bir bozulma yaşanması ve Filistin Yönetimi güçlerinin ya da bağlantılı grupların geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair kesin istihbarat elde edilmesi halinde söz konusu planının devreye sokulacağını dile getirdi. İsrailli Bakan, mevcut Batı Şeria politikasının üç önceliğe dayandığını dile getirerek bunları, "Filistin kaynaklı terörle mücadele etmek, Yahudi yerleşim yerlerini genişletmek ve güvenlik istikrarını korumak" olarak sıraladı.

TOPYEKÜN SALDIRI PLANI

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İsrail Savunma Bakanı'nın açıkladığı plan, işgal altındaki Batı Şeria'da daha önce görülmemiş bir askeri operasyon genişliğini öngörüyor. Katz, söz konusu muhtemel planı İsrail'in Gazze ve Lübnan'da oluşturduğu işgal bölgelerinin yanı sıra, ordunun daha önce Cenin Mülteci Kampı'nda ve Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılara benzetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

Katz, plan kapsamında İsrail ordusunun, Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerine, güvenlik birimlerine ve "terör altyapısı" olarak tanımlanan hedeflere operasyonlar düzenleyeceğini ifade etti.

Katz'ın planına göre saldırılar, Filistinli yetkililere yönelik suikastları, olay yerindeki şehir ve köylerdeki Filistinlilerin zorla tahliyesini ve etnik temizlik yapılan bölgelerde İsrail askeri varlığının kalıcı hale getirilmesini kapsayacak. İsrailli Bakan, bu adımların Batı Şeria'da güvenliği sağlamak için gerekli olduğunu iddia etti.

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Filistinli yetkililer, planı uluslararası hukuka aykırı bir işgal hamlesi diye niteledi.

BATI ŞERİA'DA ART ARDA SALDIRILAR

İsrail ordusu, Nablus yakınlarındaki Usarin bölgesinde bir bıçaklı saldırı meydana geldiğini, saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığını ve daha sonra Kabalan bölgesinde yakalanarak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıya ilişkin yaptığı ayrı bir açıklamada, "Hiçbir terörist saklanamaz," dedi. Netanyahu, "Samarya'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristi etkisiz hale getirmek için düşmanla çatışan kahraman savaşçılarımızı tebrik ediyorum. Saldırıda yaralanan çiftlik sahibine acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İsrail Başbakanı ayrıca, "Teröristleri ortadan kaldırmaya, onları gönderenleri avlamaya ve Yahudiye ve Samarya'daki terörist altyapısını yok etmeye devam edeceğiz. İsrail Devleti'ni ve vatandaşlarını tehdit etmeye çalışan herkes ağır bir bedel ödeyecektir" diye konuştu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da son günlerde engellenen bir dizi saldırının ardından, pazar günü Menashe Tugayı birlikleriyle Samarya'nın kuzeyindeki Akabe köyünde bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir roket, silahlar, M16 tüfeği ve bomba yapımında kullanılmak üzere büyük miktarda patlayıcı madde ele geçirildi.

Cuma günü ise Kebatiye bölgesinde beş üyeli bir grubun tutuklandığı, grupta bir tüfek ve mühimmat bulunduğu ve üyelerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde büyük bir saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. İsrail güçlerinin bu operasyonları, bölgedeki Filistinli gruplara yönelik baskının arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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İSRAİL ASKERLERİ HAREKETE GEÇTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tüm cephelerde askeri hazırlığı test etmek amacıyla pazar gününden bu yana bir dizi tatbikat başlattı. Bu tatbikatlar arasında sürpriz "Şafak Operasyonu 2.0" ile Eilat bölgesinde ve İsrail'in batı sınırında "Duvarı İlerletme" ve "Güney Rüzgarı" operasyonları yer alıyor. Yetkililer, bu tatbikatların 7 Ekim benzeri bir saldırı durumunda muharebe hazırlığını test etmeyi amaçladığını ifade etti.

Batı Şeria'daki durumun özellikle istikrarsız olduğu ve son günlerde yaşanan operasyonların gerginliği artırdığı gözlendi. İsrail ordusunun eş zamanlı olarak birden fazla cephede tatbikat düzenlemesi, bölgede olası bir geniş çaplı çatışmaya hazırlık olarak yorumlanıyor. Filistinli kaynaklar ise bu tatbikatların, Katz'ın açıkladığı topyekün saldırı planının pratiğe dökülme hazırlığı olduğu uyarısında bulundu.

FKÖ'DEN İŞGAL POLİTİKALARINA SERT TEPKİ

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde kurulan kaçak yerleşimlerden bazılarını kaldıracağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yerleşimlerin kaldırılmasının "doğrudan" ya da uluslararası baskılar sonucu verilmiş bir talimat olabileceği kaydedilen açıklamada, bunun her halukarda İsrail'in kolonyal politikasında gerçek bir değişikliği yansıtmadığı, bilakis "süreç yönetiminden" ibaret olduğu dile getirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in yerleşimleri kaldırmasının "şekli" olduğu, İsraillilerin uluslararası baskılar azalınca yeniden bu yerlerde kaçak yerleşim inşasına devam edeceği ifade edildi. Tel Aviv yönetiminin yerleşimlerin genişlemesini "siyasi kazanç" olarak gördüğüne ve böylece sahada fiili bir durum dayatıldığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin bu konudaki ciddiyetinden şüphe edildiği kaydedildi.

NETANYADU'DAN TALİMAT İDDİASI

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ABD'nin Batı Şeria'nın B Bölgesi'nde kurulan kaçak yerleşimlerin boşaltılması konusunda İsrail hükümetine baskı yaptığı ve Başbakan Netanyahu'nun da bu yerleşimlerin boşaltılması için güvenlik birimlerine talimat verdiği öne sürülmüştü. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin Yönetimi'ne, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin Yönetimi'ne, güvenliği ise İsrail'e bırakılmış durumda.

Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise doğrudan İsrail'e devredilmiş bulunuyor. FKÖ'ye bağlı yetkililer, ABD baskısının yerleşim politikasında kalıcı bir değişiklik getirmeyeceğini, İsrail'in uluslararası toplumun tepkisini yönetmek için taktiksel adımlar attığını belirtiyor. Katz'ın topyekün saldırı tehdidi ile eş zamanlı olarak gündeme gelen yerleşim tartışmaları, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal stratejisinin farklı boyutlarını gözler önüne seriyor.