İsrail toplantısında fotoğraf detayı: Sinvar soruları yeniden gündem

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İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin İsrail Savunma Kuvvetleri yetkilileri ile yaptığı toplantıdan yayınlanan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

İsrailli yetkililerin yüzlerinin gizlendiği fotoğrafta, Hizbullah ve Hamas üst düzey isimlerinin duvarda asılı televizyonda yer aldığı görüldü. Televizyondaki görüntüde, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın fotoğrafının üstünde soru işaretinin bulunduğu fark edildi.

Görüntünün bir mesaj niteliği taşıyor olup olmaması kafaları karıştırırken İsrail'in Yahya Sinvar'ın nerede ya da sağlık durumuna ilişkin bilgisinin olmadığının kanıtı oldu.

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Bazı İsrailli istihbarat uzmanları, Sinvar'ın ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi ancak şu ana kadar bunu doğrulayacak somut bir kanıt ortaya çıkmadı.

Görüntü, Hamas liderinin Gazze dışındaki kimse ile iletişim kurmaması nedeniyle Sinvar'ın yaşayıp yaşamadığı hakkındaki soruların artmaya başladığı bir anda yayımlandı.

Görüntü ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'a düzenlenen saldırıda İsrail tarafından öldürülmesinin ardından paylaşıldı.

Jerusalem Post'ta yer alan haberde, İsrailli yetkililerin, son zamanlarda Hamas tarafından yapılan açıklamaların Sinvar'a ait olmadığına inandığı belirtildi.

Sinvar, İsrail'in Temmuz ayında Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlediği suikast ile öldürmesinin ardından Gazze'deki Hamas liderliğini devralmıştı.

İsrail basınına göre ordu daha önce Sinvar'a suikast düzenleyebilecekleri bir ihbar aldı. N12'de yer alan habere göre ordu, Sinvar'ın bulunduğu bölgede rehinelerin bulunması ve herhangi bir saldırı girişiminin rehineleri tehlikeye atacağı sebebiyle bu suikast girişiminden vazgeçti.