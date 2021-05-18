Tarih verildi! Hamas kabul etti, İsrail'den ses yok

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, tarafların kabul etmesi halinde Mısır'ın önerdiği ateşkesin perşembe yerel saatle 06:00'da uygulanmaya başlanmasının planlandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinden bulunduran Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz yanıt gelmediği ifade edildi.

SALDIRILAR NE ZAMAN SON BULACAK?

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 63'ü çocuk ve 36 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1500'e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara