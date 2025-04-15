İsrail tehdit etti: Toprakları daha da küçülecek... Gazze’nin üçte birini yuttular

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Bir yandan hava saldırılarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi’nde kara operasyonlarını da genişleten İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilileri bölgeden sürme planına göre ilerliyor. Ordu, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’nun ardından, geçtiğimiz hafta güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran ve Morag olarak adlandırılan yeni bir koridoru ele geçirerek Gazze’yi fiili olarak üçe böldü. Savunma Bakanı Israel Katz’a göre Hamas elindeki rehineleri bırakmazsa ordu Gazze’yi daha da küçültecek.

ABLUKA TEHDİDİ

Savunma Bakanı Katz, sosyal medyada yaptığı paylaşımla “Gazze’yi daha da küçültmek ve izole etmek” tehdidinde bulundu. Amaçlarının “Hamas’ı rehineleri bırakmaya zorlamak olduğunu” iddia eden İsrailli Bakan, “Gazze daha da küçülecek ve daha da izole olacak ve sakinlerinin giderek daha fazlası savaş bölgelerinden tahliye edilmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı. Katz, geçen hafta ordunun Refah kentini tamamen kuşatarak Morag koridorunu ele geçirdiğini ve Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru ile Morag arasındaki alanın artık “İsrail güvenlik bölgesinin bir parçası” haline geldiğini açıklamıştı.

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Adını bölgedeki eski bir Yahudi yerleşiminden alan Morag koridoru, İsrail ile Sufa sınır kapısından Akdeniz’e doğru yaklaşık 12 km’lik bir mesafeye kadar uzanıyor ve güneydeki Refah şehrini kuzeydeki Han Yunus’tan ve kıyı şeridinin geri kalanından ayırıyor. İsrail’in 1967’de Gazze’yi işgal etmesinden sonra, 1972’de kurulan Gush Katif Yahudi yerleşim bloğunun bir parçası olan Morag verimli tarım arazileriyle biliniyor. Kuzeyde Gazze şehrini bölgenin kalanından ayıran Netzarim Koridoru da hesaba katıldığında, İsrail ordusu Gazze’nin yüzde 30’una denk gelen alanı fiili olarak kontrol altında tutuyor.

SİVİLLER KIYIYA SIKIŞTI

Söz konusu bölgelerde kara operasyonlarını genişleten İsrail birlikleri, buralarda yaşayan Filistinlililere zorunlu tahliye emirleri yayınlıyor. Saldırılardan kaçan siviller, Akdeniz kıyısındaki küçük bir alan olan El Mavasi’ye sıkışmış durumda. 2 Mart’tan beri insani yardım girişinin engellendiği Gazze’de kıyıya sıkışan 2.1 milyon Filistinli gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme olmadan yaşamaya çalışıyor. Savunma Bakanı Katz, “Baskıyı adım adım artıracağız ki rehinelerimizi geri versinler” derken, aynı zamanda ABD lideri Trump’ın “Gazze’den sürgün” planına göre ilerlediklerini belirtti.

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ADIM ADIM GAZZE’Yİ İLHAK PLANI

ATEŞKES MÜZAKERELERİ HAREKETLENDİ

HAMAS: BİZ HAZIRIZ

İSRAİL ordusu Gazze Şeridi’nde operasyonlarına devam ederken Hamas, ateşkes anlaşması gündemiyle Kahire’de Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya geldi. AFP haber ajansına konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Taher el Nunu, “ciddi bir esir takası” karşılığında tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını söyledi. El Nunu, “Ciddi bir esir takası anlaşması, savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve insani yardımın girişi karşılığında tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazırız” diye konuştu.

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İsrail medyasına göre müzakerelerde İsrail tarafından Hamas’a yeni bir teklif sunuldu. Teklife göre ABD, Hamas’a “İsrail’in ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere gireceğine dair garanti” verecek; Hamas ise karşılığında 10 yaşayan esiri bırakacak. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun rehine Eitan Mor’un ailesiyle yaptığı görüşme sırasında “hükümetin kalan 10 tutsağın serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını” söylediği belirtildi. Arap medyası ise Hamas’ın bu teklife yeşil ışık yaktığı ve Gazze’de kalan tüm rehinelerin durumlarına ilişkin bilgi vermeye hazır olduğu iddia edildi. Hamas’ın elinde 59 rehine bulunuyor, bunlardan sadece 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyor.