‘İsrail tecavüzüne ABD de ortak’... Hapishane kâbusunu Amerikan basını da yazdı

İSRAİL, Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı ağır bombardımanla bölgeyi yerle bir edip yaşanmaz hale getirdi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bu bombardımanlarda yaklaşık 73 bin kişiyi öldürerek Gazze’yi mezarlığa çevirdi. Ancak İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik sistematik katliam ve şiddet döngüsü bombalar ve namluların da ötesine geçiyor. Amerikan New York Times gazetesi yazarlarından Nicholas Kristof, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde yaşadıkları tecavüz, cinsel şiddet ve işkenceyi kurbanların ağızlarından aktardı.

Sosyal medyada yazısını “Bu okunması zor bir makale ama umarım okursunuz. Hepimiz tecavüze karşı olma konusunda birleşebilmeliyiz” ifadeleriyle paylaşan Kristof, “İsrail güvenlik sistemini finanse eden ABD de bu suça ortak” diyor.

İsrail hapishanelerindeki sistematik işkence ve insanlık dışı muameleye ilişkin birçok uluslararası kurumun raporu bulunuyor. Bazı işkence görüntüleri de geçen yıl basına sızdırılmış ve İsrail ordusu içinde büyük bir kriz yaşanmıştı.

ONLARCA RAPOR YAYIMLANDI

İsrail’in 7 Ekim saldırılarından bu yana yalnızca Batı Şeria’da yaklaşık 20 bin Filistinliyi gözaltına aldığı ve şu anda yaklaşık 9 bin Filistinli’nin tutuklu bulunduğu belirtiliyor. Çok sayıda Filistinli resmi suçlama olmaksızın “idari tutukluluk” kapsamında aylarca cezaevlerinde tutulurken, Kızılhaç ve avukat erişiminin de büyük ölçüde engellendiği aktarılıyor. Son iki yılda yayımlanan uluslararası raporlar ise İsrail’in bu kapalı gözaltı sisteminde cinsel işkence ve aşağılamanın kurumsal bir nitelik kazandığı yönünde giderek sertleşen ifadeler kullanıyor. BM’ye bağlı soruşturma mekanizmaları, Filistinlilerin sistematik cinsel işkenceye maruz bırakıldığını belirtirken, Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail’in “örgütlü devlet politikası kapsamında sistematik cinsel şiddet” uyguladığı sonucuna vardı. Serbest bırakılan bazı Filistinliler ise İsrail makamlarının “konuşursan öldürürüz” tehditleri yüzünden, bazıları da utanç ve toplumsal baskı nedeniyle sussa da Filistinliler yaşadıkları korkunç olayları anlatmaya başladı.

MUHBİR OLMAYINCA İŞKENCE

NYT gazetecisinin konuştuğu 14 Filistinli mağdurdan gazeteci Sami el-Sai’nin anlattıkları İsrail’in şiddet mekanizmasının en sert örneklerinden biri. İsrail istihbaratı adına muhbir olması için kendisine teklif götürüldüğünü söyleyen el-Sai, teklifi reddetmesinin ardından işkencelere maruz kalıyor. Gözaltına alındıktan sonra bir grup gardiyanın kendisini yere yatırdığını, kıyafetlerini çıkardığını, ardından cop ve havuçla cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatan el-Sai, gardiyanların güldüğünü, birinin “fotoğraf çekmeyin” dediğini duyduğunu, kadın bir gardiyanın ise cinsel organını canını yakacak şekilde sıktığını aktarıyor.

TEKRAR EDEN BİR ZULÜM

Benzer bir tabloyu anlatan bir Filistinli kadın tutuklu ise, gözaltında tekrar tekrar soyulduğunu, dövüldüğünü ve gardiyan ekiplerince aşağılandığını söylüyor. Kadına göre uygulama hep aynıydı: hücreye gelen gardiyanlar onu zorla soyuyor, kelepçeliyor, öne eğiyor, bazen başını klozete bastırıyor, ardından bedeninin her yerine dokunuyordu. Kadın, yaşadıklarının tecavüz olup olmadığını bile kesin söyleyemediğini çünkü dayak sırasında sık sık bilincini kaybettiğini anlatıyor.

ÇOCUKLAR DA TEHDİT EDİLMİŞ

İsmini vermek istemeyen Gazzeli başka bir gazeteci ise bir olayda gardiyanların cinsel organını plastik kelepçeyle bağlayıp saatlerce işkence ettiklerini, idrarından günlerce kan aktığını anlattı. Bir başka olayda yere yatırıldığını, çıplak soyulduğunu, gözleri bağlı ve kelepçeli haldeyken bir köpekle kendisine tecavüz edildiğini anlattı. Şiddet mağduru adam bu sırada gardiyanların “fotoğraf çekip kahkahalar attığını duyduğunu” söyledi. NYT’ye konuşan 15 yaşındaki çocuklar da cinsel şiddet tehditlerine maruz kaldıklarını anlattı.

İSRAİL ÖRTBAS EDİYOR

Korkunç işkencelerden geçen Filistinli tutukluların şikâyetlerinin çoğu sonuçsuz kalıyor, bazı durumlarda suçlamalar düşüyor, askerler yeniden göreve dönüyor, yetkililer ise iddiaları “asılsız” diye reddediyor.

Bu korkunç işkenceleri yazan ABD’li gazeteci Kristof ise Washington yönetiminin İsrail şiddetini durdurabilir. ABD yönetimi, Kızılhaç tutuklu ziyaretlerinin yeniden başlatma, silah sevkiyatlarını cinsel saldırıların sona ermesine bağlanma ve Amerikan diplomatlarının mağdur ziyaretleriyle baskı kurmasını sağlama gibi seçeneklere sahip.