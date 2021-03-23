İsrail tarafından tutuklanan ilk Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Esir İşleri ile Filistinli Esirler Cemiyeti, Hicazi için ortak taziye mesajı yayımladı.



Mesajda fedakarlığın simgesi olan Hicazi'nin geride önemli bir mücadele ve ulusal miras bıraktığı belirtildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Hicazi için taziye mesajı gönderdi.



Hicazi'nin yarın Abbas'ın da katılacağı askeri cenaze töreniyle toprağa verileceği aktarıldı.



İSRAİL HAPİSHANELERİNE GİREN İLK FİLİSTİNLİ



Kudüs'te 1936'da dünyaya gelen Hicazi, Ocak 1965'te işgal altındaki Beyt Cibrin kasabasına düzenlenen operasyon sonrası İsrail güçlerince tutuklanmıştı. İsrail hapishanelerine giren ilk Filistinli olan Hicazi, ölüm cezasına çarptırılmış ancak uluslararası camiadan gelen itirazlar üzerine infaz gerçekleşmemişti.



Fetih Hareketi ile İsrail arasında 1971'de yapılan takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Hicazi, Ramallah'a dönmeden önce 1994 yılına kadar Lübnan'da yaşamıştı.



Filistinli Esirler Cemiyetinin verilerine göre, 1965'ten bu yana bir milyondan fazla Filistinli İsrail hapishanelerine atıldı.

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