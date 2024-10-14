İsrail tankları BM üssüne girdi, Netanyahu rest çekti: ‘BM askeri Lübnan’dan çekilsin’

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Video mesaj yayınlayan Netanyahu “Doğrudan BM Genel Sekreteri’ne seslenmek istiyorum. UNIFIL’i Hizbullah’ın kalelerinden ve çatışma alanlarından çıkarma zamanı geldi. Hemen şimdi” ifadelerini kullandı. 10 Ekim’den bu yana UNIFIL’e üç kez saldırıda bulunan İsrail ordusuna ait 2 tank, dün sabaha karşı da BM mevzilerine girerek askerlerin lojistik hareketini engelledi.

IŞIKLARIN KAPATILMASINI İSTEDİLER

BM’den yapılan açıklamada, Barış Gücü askerleri sığınaklarında olduğu sırada İsrail’in iki Merkava tankı Ramia bölgesindeki mevzinin ana kapısını tahrip ederek zorla içeri girdi. İsrail askerlerinin, üsse girdikten sonra BM askerlerinden ışıkların kapatılmasını istediği, bölgeye sis bombası attıktan ve çevreyi yoğun bombardımana tuttuktan 45 dakika sonra da bölgeden ayrıldığı belirtildi. BM Barış Gücü, dumandan etkilenen 15 Barış Gücü askerinin yaralandığı açıklamasında bulundu.

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‘BM ÜSSÜNE SAKLANDILAR’

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail tankı, BM mıntıkasına birkaç metre girmek zorunda kaldı. Düşman ateşi durduğunda yaralı askerlerin tahliye edilmesiyle tank olay yerinden ayrıldı” denildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun UNIFIL’e saldırmasına tepki göstererek, “... İsrail’in UNIFIL’e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan’a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir...” denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, İsrail’in UNIFIL’e saldırısına tepki gösterdi.