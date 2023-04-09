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İsrail, Suriye'ye saldırılarını sürdürüyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Suriye#Dünya
İsrail, Suriyeye saldırılarını sürdürüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 10:49

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Suriye tarafından gece boyunca 6 füze fırlatıldığı iddia edilerek, saldırılara misilleme olarak Suriye'nin başkenti Şam ve çevresinin vurulduğu kaydedildi.

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Suriye devlet medyasında yer alan habere göre, İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ve çevresine hava saldırısı düzenledi.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "İsrail, yerel saatle 05.00 sıralarında işgal altındaki Golan Tepeleri civarından çok sayıda füze saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri, İsrail'in füze saldırılarına karşılık verdi ve bazı füzeler düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafından gece boyunca 6 füze ile vurulduğu ve buna karşılık olarak İsrail Ordusu'nun da Suriye'nin başkenti Şam ve çevresine saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail, Suriyeye saldırılarını sürdürüyor

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Açıklamada, Suriye Ordusu tarafından kullanılan mevziler dışında, askerlere ait bir yerleşke ve askeri radar sistemlerinin de hedef alındığını belirtilirken, "İsrail ordusu, kendi topraklarında meydana gelen tüm eylemlerden Suriye'yi sorumlu tutuyor.

İsrail, egemenliğini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyecek" sözlerine yer verildi.

Füzelerden 3'ü İsrail kontrolündeki bir bölgeye, 2'si ise boş bir araziye düşerken, 3 füze de İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi

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#İsrail#Suriye#Dünya

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