İsrail Suriye'nin ardından Yemen'i de vurdu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Husiler'e yönelik tehdidinin ardından İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları düzenlediği belirtildi. İsrail basınına bilgi veren İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

İsmi açıklanmayan söz konusu yetkili, onlarca savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıdan önce İsrail’in ABD’yi bilgilendirdiğini ifade etti.

Kanal 12 televizyonunun güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı kaydedildi.

Daha önce de hava saldırılarıyla hedef alınan Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu bildirildi.

Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise hava saldırısı sonrası Husilerden gelecek karşı saldırılara hazırlandıklarını belirtti.

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HUSİLER: HUDEYDE LİMANI 6 HAVA SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI

Yemen'deki Husiler ise ülkenin batısında yer alan Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından düzenlenen 6 hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının Telegram hesabında paylaştığı haberde, Hudeyde Limanı’nın ABD ve İsrail tarafından 6 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Bacil ilçesinde yer alan Bacil çimento fabrikasının de İsrail saldırısında vurulduğu kaydedildi.

HUSİLER: ABD VE İSRAİL'İN HUDEYDE'YE SALDIRILARINDA 21 SİVİL YARALANDI

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail savaş uçaklarının ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentindeki bir çimento fabrikasına düzenlediği hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bacil çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırıları sonucu 21 sivilin yaralandığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in kentteki kamu binaları ile sivil noktaları hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırlar kınandı.

Açıklamada, uluslararası topluma ABD ve İsrail'in Gazze ve Yemen'de işlediği cinayetlerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

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HUSİLER İSRAİL'E "NİTELİKLİ SALDIRI" TEHDİDİNDE BULUNDU

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine düzenlenen saldırılara karşılık olarak İsrail'e "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulundu.

Hudeyde Limanı ile kentteki çimento fabrikalarının vurulmasının ardından Husilerin hükümet sözcüsü Haşim Şerefeddin tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Şerefeddin, "İsrail'in Yemen'de bir liman ile fabrikayı hedef alması, Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husilere ait olan) İsrail'deki hedef bankasını genişletmiştir. Bu hedefler, bizim nitelikli saldırılarımız karşısında örümcek ağından bile zayıf olacaktır." ifadelerini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

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NETANYAHU, YEMEN'DEKİ HUSİLERE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben GurionHavaalanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.