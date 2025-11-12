×
Dünya Haberleri

İsrail Suriye'deki ihlallerini sürdürüyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Suriye#İhlal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 11:04

İsrail ordusu, Kuneytra ilinde işgal ettiği yerleşim yerlerinde sivillerin giriş ve çıkışlarını engelleyerek kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusuna ait bir birlik, Kuneytra'nın işgal ettiği Ebu Gara köyü ile Suveyse köyü arasında kontrol noktası kurarak giriş ve çıkışları engelledi.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in dün Kuneytra kırsalındaki Samdaniyye ve Muşeyrife köylerine de girdiği hatırlatıldı.

Bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bariyerler, bölgeye erişimi ciddi ölçüde kısıtlıyor.

İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’nı, uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor.

