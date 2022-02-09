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İsrail Suriye'deki hedefleri vurdu

#İsrail#Suriye#Dünya
İsrail Suriyedeki hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Çarşamba günü erken saatlerde Suriye'deki hedeflere saldırı başlattığını ve Suriye'den ateşlenen bir füzenün düşürüldüğünü duyurdu.

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İsrail, Suriye'den fırlatılan ve ülkenin kuzeyindeki Umm Al-Fahm'da alarm verilmesine neden olan füzenin havada yok edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada 'Bu gece erken saatlerde Suriye'den fırlatılan füzeye yanıt olarak,  Suriye'deki radar ve uçaksavar bataryaları da dahil olmak üzere karadan havaya füze hedeflerini vurduk denildi. 

Suriye devlet medyası ise ülkenin hava savunmasının 'Şam civarında' İsrail saldırılarına karşı etkinleştirildiğini açıkladı.

Suriye haber ajansı SANA, 'Hava savunmamız düşmanın füzeleriyle karşılaştı ve bazılarını vurdu' dedi.

SANA, askeri bir kaynağa atıfta bulunarak, İsrail hava saldırılarının sabah 1:00'den kısa bir süre önce başladığını ve sabah 01:10'da 'işgal altındaki Golan yönünden' karadan karaya füze saldırılarının eşlik ettiği bilgisine yer verildi.

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SANA, saldırı sonrası maddi hasar meydana geldiğini, bir askerin öldüğünü ve beş askerin de yaralandığını belirtti.

2011'de Suriye'de iç savaş başladığından beri İsrail, Suriye topraklarına yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek hükümet mevzilerini, İran destekli müttefik güçleri ve Hizbullah savaşçılarını hedef aldı.

 
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#İsrail#Suriye#Dünya

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