İsrail Suriye'de askeri depoyu vurdu

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İsrail ordusu bir kez daha Suriye’yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lazkiye’ye bağlı Kardaha ilçesinde bulunan eski Suriye rejimine ait silahların depolandığı bir askeri bölgeye hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

"Son gelişmeler nedeniyle bölgedeki askeri altyapının vurulmasına karar verildi" denilen açıklamada, "IDF bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ederek İsrail’in güvenliği için gerekli adımları atacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.