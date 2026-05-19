İsrail Sumud Filosu'ndaki son tekneye de saldırdı

Haberin Devamı

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırıları devam ediyor. Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

ULUSLARARASI SULARDA SİLAHLI SALDIRI

İsrail unsurlarının, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ⁠Munki, Kyrakos, ⁠Elengi, ⁠Giorama, ⁠Alcione, ⁠Zefiro isimli teknelere "silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı" belirtildi.

Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildiği kaydedilen açıklamada, filoda Sirius, Lina ve Caba Blanco isimli teknelerin yoluna devam ettiği aktarıldı.

SİRİUS TEKNESİYLE UYDU BAĞLANTISI KOPTU

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada Sirius teknesiyle uydu bağlantısının koptuğunu açıkladı.

Haberin Devamı

İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ⁠Sirius teknesini durdurmak için "suni dalgalar oluşturduğu ve tazyikli su sıktığı" aktarılan açıklamada, donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, "(Sirius teknesiyle) Uydu bağlantımız çarpmayla koptu. Aktivistlerin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

BM: DURUMDAN ENDİŞELİYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun silahlı saldırısına ilişkin “durumdan çok endişeli” olduklarını ve bunun "uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek yapılan bir şeye benzemediğini” belirtti.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı hakkındaki bir soruya Dujarric, “Durumdan endişeliyiz, gemideki herkesin güvenliği konusunda çok endişeliyiz, korunmaları ve güvende tutulmaları gerekiyor, açık denizlerde uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir.” yanıtını verdi.

Dujarric, İsrail’in saldırı ile uluslararası hukuku ihlal edip etmediği yönündeki bir soruya da, “Bu (saldırının) nasıl yapıldığına dair tüm ayrıntılara sahip değiliz, ancak bu uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilerek yapılan bir şeye benzemiyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öte yandan Gazze’ye insani yardımların en iyi resmi kanallar yoluyla ulaştırılabileceğini savunan Dujarric, “Ve bunun da daha büyük miktarlarda gerçekleşmesi için İsrail'in, ihtiyacımız olan yardımı getirmemize izin vermeyen bir dizi engeli ve bariyeri kaldırması gerekiyor.” dedi.