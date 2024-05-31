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İsrail stratejik koridoru ele geçirdi

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#İsrail#Gazze Şeridi#Mısır
İsrail stratejik koridoru ele geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphi (Salahaddin) Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirerek Gazze Şeridi’ni tamamen kuşatmış oldu.

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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, bölgede Hamaslı direnişçilerin Gazze’ye silah kaçırmak için kullandığı en az 20 tünel bulunduğunu öne sürdü. Mısır medyasına konuşan üst düzey bir kaynak ise Gazze’nin Mısır sınırında tüneller bulunduğu iddiasının İsrail tarafından Refah saldırısını meşru göstermek için kullanıldığını ifade etti. Koridorun işgalinin ardından bölgeye yardımların girmesinin daha da zorlaşacağı değerlendiriliyor. Kahire’den ocak ayında yapılan açıklamada, İsrail’in koridoru işgal etme girişiminin Mısır-İsrail ilişkilerine ciddi bir tehdit oluşturacağı belirtilmişti.

Koridor, 1979’da Mısır ile İsrail arasında imzalanan ‘Camp David’ anlaşması kapsamında oluşturulan tampon bölgede yer alıyor. Ağustos 2005’te İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kalan Philadelphi Koridoru, Filistin yönetimine teslim edilmiş, 2006’da yapılan seçimleri Hamas’ın kazanması üzerine koridor Hamas yönetiminin kontrolüne geçmişti.

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REFAH KAPISI AÇILACAK İDDİASI

Bu arada dün İsrail ile Mısır’ın Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı’nı yeniden açma konusunda fikir birliğine vardığı ileri sürüldü.

 

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#İsrail#Gazze Şeridi#Mısır

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