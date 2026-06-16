İsrail siyasetinde deprem! Sığınakta şoke oldular: Netanyahu'nun kabusu

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ABD ile İran arasında varılan sürpriz uzlaşma, İsrail siyasetinde taşları yerinden oynattı. İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Tel Aviv merkezli Kanal 12’nin kulis bilgileri, Netanyahu hükümetinin tarihinin en büyük diplomatik açmazlarından biriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

İşte İsrail’i sarsan yeraltı sığınağı krizinin ve Washington-Tahran hattındaki anlaşmanın perde arkası:

NETANYAHU İÇİN "SİYASİ KABUS"

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İngiliz kamu yayıncısı BBC tarafından yapılan analize göre, ABD'nin İran'la imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için tam anlamıyla bir siyasi kabusa dönüştü.

Anlaşma, Netanyahu'nun on yıllardır inşa ettiği siyasi kariyerinin üç temel taşını yerle bir ederken, Tel Aviv yönetimini içinden çıkılması zor bir güvenlik ikileminin ortasına bıraktı.

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Kendisini her zaman "Washington'ın akıl hocası" ve ABD siyasetinde gerçek bir güç sahibi olarak pazarlayan Netanyahu'nun, en yakın müttefiki tarafından bu denli dışlanması ve alenen saf dışı bırakılması İsrail kamuoyunda şok etkisi yarattı.

İran'la mücadeleyi varlık sebebi haline getiren Netanyahu'nun, Tahran'ın elini daha da güçlendiren bir anlaşmaya engel olamaması, "Güvenlik Yetkilisi" imajına darbe vurdu. Muhalefet lideri Yair Lapid, mecliste (Knesset) yaptığı konuşmada durumu, "Ya en büyük müttefikimizle doğrudan ve yıkıcı bir çatışma ya da İsrail çıkarlarından vazgeçerek boyun eğme" sözleriyle özetledi.

SIĞINAKTA ŞOKE EDEN NOT

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu'nun Beyrut saldırısı emrini verirken "sağduyudan yoksun davrandığı" yönündeki sert ve küfürlü değerlendirmesi, seçim atmosferindeki İsrail medyasında ve muhalefetinde geniş yankı buldu. Ancak asıl bomba Tel Aviv'deki yer altı sığınağında patladı.

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Kanal 12'nin ulaştığı kabine kulislerine göre, bakanlar ile gündemi tartıştığı sırada Netanyahu'ya gizli bir not iletildi.

Notu okur okumaz toplantıyı yarıda kesen Netanyahu, odaya döndüğünde bakanlara şok gelişmeyi duyurdu:

"Trump, kısa süre içinde İran ile mutabakat zaptı imzalandığını ilan edecek."

Bu haber sığınakta adeta buz etkisi yarattı. O ana kadar iplerin kimin elinde olduğunu anlamayan kabine üyeleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

KABİNEDE "ÇILGINLIK" TARTIŞMASI

Kanal 12, yer altı sığınağında bakanlar arasında geçen gizli konuşmaları yayınladı. Sızan konuşmalar hükümet içindeki çaresizliği ve öfkeyi gözler önüne serdi: