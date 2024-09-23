İsrail, Sinvar’ın ölüp ölmediğini araştırıyor

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İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar’ın İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığı ancak bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat bulunmadığı kaydedildi. Haberde, İsrail güvenlik teşkilatının, “Sinvar’ın temas dışı olduğu ya da hayatını kaybettiği konusunda bölünmüş durumda olduğu” yorumuna da yer verildi. Walla haber sitesi de İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet’in haberi reddettiğini ve Sinvar’ın hayatta olduğuna inandığını belirtti. Öte yandan İsrail medyasında “Sinvar geçmişte de ortadan kayboldu ve öldüğünü sandığımız zamanlar oldu, ama sonra tekrar ortaya çıktı” şeklinde haberler de yer aldı.