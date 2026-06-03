İsrail şimdi de ezanı hedef aldı

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi.

"Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu" iddia eden Ben-Gvir, ezana karşı girişimine yönelik "Camilerden gelen gürültüyü keserim." ifadelerini kullandı.

Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırganlığıyla bilinen Ben-Gvir, ezan sesinin duyulduğu videodaki konuşmasında, "Bu durumu değiştireceğim." dedi.

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İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuştu.

Tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre, bu yasağa uymayanlar 50 bin şekel (yaklaşık 17 bin 500 dolar) para cezasına çarptırılacak.

İzinlerin, "gürültünün" şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor.

Ben-Gvir, 2024’te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.

SUMUD AKTİVİSTLERİNE PROVOKATİF EYLEMLERDE BULUNMUŞTU

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Usdud (Aşdod) Limanı’nda provokatif hareketleriyle tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aktivistlere yönelik sert müdahale ve kötü muamele anları da yer aldı.

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Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı’na yaptığı ziyarete ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” sloganı attığı, İsrail polisinin ise aktivisti sert şekilde yere yatırdığı görüldü. O anlarda Ben-Gvir’in, “İşte böyle yapmak gerekiyor.” dediği duyuldu.

Paylaşılan görüntülerde Ben-Gvir’in, aktivistlerin bulunduğu alanda İsrail bayrağı salladığı ve “Çok yaşa İsrail” sloganları attığı görüldü.

“İsrail’e hoş geldiniz” mesajıyla yayımlanan görüntülerde, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek toplu halde tutulduğu dikkat çekti.

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İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 teknelik Küresel Sumud Filosu’na 18 Mayıs’ta uluslararası sularda müdahale etmişti.

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filoda 78 Türk aktivistin de yer aldığı belirtildi. Alıkonulan aktivistler daha sonra İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı’na götürüldü.