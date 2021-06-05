İsrail Şeyh Cerrah'a bir kez daha saldırdı, birçok Filistinli yaralandı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için düzenlenen maratona ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti, 23 kişi yaralandı.

Filistinliler, İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerindeki ailelere destek ve tecrit planına tepki amacıyla Doğu Kudüs'te maraton düzenledi.

Maratonda, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinli, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nden geçerek Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'ne doğru ilerledi.

İsrail'in Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planına tepki amacıyla düzenlenen maraton, Batn el-Heva Mahallesi'ne kurulan çadırda son buldu.

Çadırın içinde Filistin bayrağı bulunması üzerine İsrail polisi, gruba ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 23 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı diğerlerinin ise bölgede tedavisinin yapıldığı belirtildi.

AMBULANSI DA HEDEF ALDILAR

Açıklamada ayrıca, Silvan Mahallesi'nde yaralılara müdahale etmek için bekleyen Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansın İsrail polisince plastik mermiyle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail yönetimi, uzum zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.

İSRAİLLİLERE DE SALDIRDILAR

Polis, Filistinlilere destek vermek isteyen İsraillilere de saldırdı. İsrailliler polisin müdahalesine tepki gösterirken yerinden edilmek istenen Filistinlilere destek vermeye devam etti.

İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİ GENCİ DARBETTİ

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail askerleri Filistinli bir aileye saldırdı. Ailenin 18 yaşındaki çocuğunun acımasızca dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Filistin'in El Halil kentinde bir aile, İsrail askerleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Filistinli ailenin 18 yaşındaki çocukları İsrail askerlerine karşı koydu. İsrailli askerlerin tepkisi ise sertti.

TÜFEĞİN DİPÇİĞİYLE VURDULAR

Filistinli genci bir duvarın kenarına sıkıştıran İsrail askerleri, genci dakikalarca darbetti. Dizleriyle gencin boynuna baskı uygulayan askerler, tüfeğin dipçiğiyle vurmaya devam etti.

İsrail askerleri müdahale etmek isteyenlere izin vermedi. Ses bombası ve plastik mermi de kullandı.

Filistinli aileden 4 kişi saldırıda yaralandı.

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