İsrail Savunma Bakanı Katz: Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız

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Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırıları Tel Aviv’i kızdırdı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yerel medyaya yaptığı açıklamada Husilere mesaj gönderdi. Katz, “Nasıl Gazze'de Sinwar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sanaa'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız” dedi.

Husilere karşı harekete geçeceklerini söyleyen Katz, “Hudeyde ya da Sana'da Husi terörüne kim sponsor olursa bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.