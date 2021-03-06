İsrail Savunma Bakanı: İran’a saldırı planını güncelliyoruz

Gantz, Amerikan Fox News’e verdiği röportajda, İran’ın nükleer faaliyetlerine ve Lübnan’da üslü Şii Hizbullah örgütüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İran’ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik askeri planlara, saldırının öncesine kadar nihai şeklinin verilmeyeceğini dile getiren Gantz, “O zamana kadar, onları (planları) oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Dünyanın İran’ı durdurmasının daha iyi olacağını kaydeden Gantz, aksi halde İsrail’in bağımsız hareket etmesi ve kendisini koruması gerektiğini söyledi. Hizbullah’ın elinde “yüz binlerce” roket ve füze olduğunu ifade eden Gantz, Fox News muhabirine Hizbullah hedeflerine ilişkin bir haritayı gösterdi.