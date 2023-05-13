İsrail savaş uçakları Gazze’de sivillerin evlerini bombaladı

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 5. gününde devam ediyor. İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde bulunan 6 evi bombalayarak yerle bir etti. İsrail’in evleri bombaladığı anlar ise kameralara yansıdı. Filistinli kaynaklara göre Cebali mülteci kampı yakınında bulunan Nabhan ve El Haw ailesine ait iki ev İsrail güçleri tarafından hedef alınarak defalarca vuruldu. Nusseirat mülteci kampının da ayrıca İsrail’e ait savaş uçakları tarafından direkt olarak hedef alındığı öğrenildi.