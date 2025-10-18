×
İsrail 'sarı hattı' geçtiğini iddia ederek saldırdı: Gazze'de 11 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Saldırı
İsrail sarı hattı geçtiğini iddia ederek saldırdı: Gazzede 11 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 11:56

İsrail ordusu, Gazze’deki sivil bir aracı hedef aldı. Aracın "sarı hattı" geçtiğini iddia edilen saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivil bir aracın "sarı hatt" geçtiğini iddia ederekn düzenlediği saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "sarı hattı" geçen sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda, 7’si çocuk, 2’si kadın toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, ‘sarı hattı’ geçen sivil araçtakilere uyarıda bulunarak ölümleri engelleyebileceğini belirten Basal, “Olanlar, işgal güçlerinin hala kana susamış ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

#İsrail#Gazze#Saldırı

