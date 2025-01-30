İsrail, Şam’ın dibine yerleşti... ‘Hermon Dağı’nda artık kalıcıyız’

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İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Katz, Esad rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusu tarafından işgal edilen Hermon Dağı’na giderek askeri yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptı. Bölgedeki işgalin “süresiz” olduğunu söyleyen Katz, İsrail askerlerinin Hermon Dağı’nda, Golan Tepeleri’ndeki yasadışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail’in kuzeyinde yaşayanları korumak için bulunduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları artmıştı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkânları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye’deki işgalini genişleterek başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulmuştu. Suriye, Lübnan ve İsrail sınırlarına yakın bir konumda bulunan Hermon Dağı, 2 bin 814 metrelik yüksekliğiyle bölgedeki en önemli stratejik noktalardan biri. Şam’a yalnızca 40 km uzaklıkta.