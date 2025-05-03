İsrail Şam’da ateşle oynuyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıya ilişkin ortak açıklamalarında, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz” dedi.

‘REJİME AÇIK MESAJ’

Başkent Şam’ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Suriye rejimine açık bir mesajdır” ifadelerine yer verildi. Katz, önceki gün Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuş, “Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse karşılık vereceğiz” demişti.

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ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Şam yönetimi saldırıyı kınayarak İsrail’i bölgede gerilimi tırmandırmakla suçladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de “İsrail, Suriye’nin egemenliğine yönelik saldırılara son vermeli” dedi. Suriye’de Dürzi bir lidere ait olduğu öne sürülen ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren ses kaydı nedeniyle Şam’ın güneyinde güvenlik güçleriyle Dürzi çeteler arasında çatışmalar yaşanmış, Şam yönetimi ve bölgedeki topluluklar arasında anlaşma sağlanmıştı. Rejimin devrilmesinin ardından Suriye’nin güneyindeki işgalini genişleten İsrail, ülkeye müdahalede bulunmak için Dürzileri bahane ediyor. Netanyahu dün de, İsrail’deki Dürzi toplumunun ruhani lideri Şeyh Muvaffak Tarif’i başbakanlık ofisinde ağırladı.