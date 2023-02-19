İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı

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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da sivil yerleşim bölgesini hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Kafr Sousa bölgesine düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, 'saldırı Şam ve çevresinde çok sayıda sivilin evinde hasara ve bazı mahallelerde maddi hasara neden oldu' denildi.

Devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde ise saldırıda 10 katlı bir binanın ağır hasar aldığı anlara yer verildi.

İsrail, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.