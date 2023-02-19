Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Suriye#Dünya
İsrail, Şamda apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 09:40

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'da bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da sivil yerleşim bölgesini hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Kafr Sousa bölgesine düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, 'saldırı Şam ve çevresinde çok sayıda sivilin evinde hasara ve bazı mahallelerde maddi hasara neden oldu' denildi.

Devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülerde ise saldırıda 10 katlı bir binanın ağır hasar aldığı anlara yer verildi.

İsrail, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Suriye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi
Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem