İsrail saldırıyı inkâr ediyor

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Saldırının hemen ardından “yalnızca otoparkın hedef alındığı” açıklamasında bulunan ordu, daha sonra hastanedeki patlamadan İslami Cihad Örgütü’nün sorumlu olduğunu öne sürdü. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, ellerinde hastanenin İslami Cihad’ın kazaen fırlattığı bir roket sonucu vurulduğuna dair kanıt bulunduğunu öne sürdü. Hagari, Hamas üyeleri arasında geçen ve “hastaneden ve roketlerin yanlışlıkla ateşlenmesinden bahseden konuşmaların kaydına ulaştıklarını” belirtti.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da “Havadan alınan görüntüler, açık kaynaklardan toplanan bilgiler ve yapılan dinlemelere göre şu anki değerlendirmemiz, Gazze’deki hastanede yaşanan patlamadan İsrail sorumlu değildir” diye açıklama yaptı.İslami Cihad ise “İsrail’in katliamı örtbas etmeye çalıştığını” kaydetti.

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Daniel Hagari

İLK KEZ OLMUYOR

İsrail ordusu, 13 Ekim’de Gazze’nin kuzeyinden kaçan Filistinli sivillerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı da yapmadığını iddia etmişti. 70 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili yine Hamas’ı suçlayan ordu, sonraki günlerde “bölgede yapılan operasyon sonucu bir yanlışlık yaşanmış olabileceğini” belirtmişti.

İsrail’in inkârları, akıllara geçen yıl öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’yi getirdi. Ebu Akile, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. İsrailli yetkililer, Şirin’in Filistinli silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Soruşturmanın ardından İsrail ordusu, Akile’yi öldüren kişinin muhtemelen bir İsrail askeri olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı.