İsrail saldırısına canlı yayında yakalandı: İşte kahraman ilan edilen spiker Sahar Emami

İsrail dün akşam saatlerinde İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor. Kadın spikerin, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı. Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.



İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) , İsrail saldırısında hedef alınan başkent Tahran'daki binasında çıkan yangının görüntülerini yayımladı. Canlı verilen görüntülerde, saldırı sonrası başlayan yangının binanın geniş bir bölümünü sardığı görüldü. İran devlet televizyonu, bu görüntüleri "Düşmanın, IRIB'in bazı bölümlerine yönelik saldırısı" yazısıyla yayımladı.

KATZ'DAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Katz, X hesabından İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Katz, "İran rejiminin propaganda ve kışkırtma yayın otoritesi, yerel halkın geniş çaplı tahliyesinin ardından İsrail ordusu tarafından vuruldu." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, İran devlet televizyonuna düzenledikleri saldırıya ilişkin "Tahran’ın kalbinde bile" İsrail’e karşı yayınlara izin vermeyeceklerini iddia etti.



İran devlet televizyonuna gerçekleştirilen saldırı dün gündemin en sıcak konularından biri olarak ön plana çıktı. Saldırı sırasında yayında olan 'Sahar Emami' isimli haber spikerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Görüntülerde patlama sonrası stüdyodan kaçışan çalışanların 'Allahu Ekber' diye bağırdıkları duyulurken, Sahar Emami "Şu anda saldırganın sesini duyuyorsunuz" dedi ve yayın kesildi.

Spiker kısa bir süre sonra yayın organının üst düzey yöneticilerinden Hassan Abedini ile yeniden yayına bağlandı ve "Bombalanan bina değil, bombalanan ifade özgürlüğü ve hakikatin sesiydi" dedi.

Abedini ise "Siyonist rejim, birkaç dakika önce IRIB'nin bir parçası olan İran İslam Cumhuriyeti haber ağına karşı askeri bir operasyon düzenledi Rejim büyük İran'ın sesinin askeri bir operasyonla susturulamayacağının farkında değil" ifadelerini kullandı.



TAHRAN'A POSTERİ ASILDI, İRAN DİRENİŞİNİN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Bugün İran ve dünya medyasında yayınlanan haberlerde spikerin cesur duruşu nedeni ile kalpleri fethettiği belirtildi. Tahran'ın merkezindeki Vali-i Asr Caddesi'ne Emami'nin büyük bir posteri asılırken sosyal medya kullanıcıları da kadını 'kahraman' ilan edip fotoğraflarını paylaştılar.





🇮🇷 A painting was erected on Vali-e Asr Street in central Tehran praising the heroism of Iranian TV presenter Sahar Emami, who continued broadcasting despite the bombing of the Iranian TV headquarters. pic.twitter.com/J0TQfNLvMk