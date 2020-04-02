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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

İsrail Sağlık Bakanı ve eşi Corona Virüse yakalandı

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İsrail Sağlık Bakanı ve eşi Corona Virüse yakalandı
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İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin Corona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bu açıklamanın ardından yetkililer, kendilerini evde karantina altına aldı.

İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin Corona Virüs testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov, Mossad Direktörü Yossi Kohen de tedbir amaçlı kendilerini evde karantina altına aldı. Daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu da danışmanının testinin pozitif çıkmasının ardından evde kendisini karantina altına almıştı.

İSRAİL’DE SON DURUM

İsrail’de 6 bin 92 kişide Corona Virüs tespit edilirken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 olarak açıklandı.

 

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