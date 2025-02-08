İsrail rehineleri öldürmüş olabilir: Gallant’tan ‘Hannibal’ itirafı

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Gallant, İsrailli TV kuruluşu Kanal 12”ye verdiği röportajda “Hannibal Protokolü uygulanması için bir emir verildi mi?” sorusuna, “Bence taktiksel olarak bazı yerlerde bu emir verildi” yanıtını verdi. Hannibal Protokolü; İsrail ordusuna, askerlerin yakalanıp düşman topraklarına götürülmesini önlemek için gerekli her türlü gücü kullanma yetkisi veriyor. Bu yetki, esir alınanların ölümüne yol açacak eylemlere de izin veriyor.

TÜNELLERE GAZ BASMIŞLAR

İsrailli yayın kuruluşları +972 Magazine ve Local Call’ın yeni araştırması, Gallant’ın açıklamalarıyla paralellik gösteriyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana operasyonlara katılan ordu ve istihbarat çalışanlarıyla yapılan görüşmelere dayanan araştırmaya göre İsrail ordusu, Hamaslı savaşçıların içeride olup olmadığını tespit edemediğinde yeraltı tünellerine ölümcül karbonmonoksit gazı saldı.

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Karbonmonoksit gazının hedeften yüzlerce metre uzaktaki kişileri bile boğarak öldürebildiğini 2017’de şans eseri keşfeden ordu, bunu ilk olarak 2021’de Gazze’de test etti ve 7 Ekim’den sonra aktif olarak kullanmaya başladı. Bu saldırıların bazıları, Hamas tarafından tünellerde saklanan İsrailli rehinelerin ölümüne neden oldu. Örneğin Kasım 2023’te bir Hamas komutanı hedef alınırken, tünele karbonmonoksit verilmesi sonucu 3 İsrailli rehine boğularak öldü.