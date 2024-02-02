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İsrail rehinelere radyoyla ulaşacak

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Ateşkes
İsrail rehinelere radyoyla ulaşacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

İsrail ordusu, Gazze’nin yer altındaki tünellerinde Hamas tarafından tutulan esirlerle iletişim kurabilmek için radyo dalgalarını kullanmayı planlıyor.

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Hamas’ın daha önce serbest bıraktığı rehinelerin, radyo dinlemelerine izin verildiğini söylemesi üzerine İsrail askerleri, tünellere radyo yayınının ulaşmasını sağlamak için deneme yaptı. Askerler, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Hamas’a ait bir tünelin derinliklerine, çok uzun mesafelere ulaşabilen frekans bandına sahip transistör radyoyla girdi. Tel Aviv’den yayın yapan İsrail radyolarının frekansları yükseltilince, yerin 12 metre altındaki tünelden radyoyu duymak mümkün oldu. Denemenin başarılı olmasının ardından İsrail ordusu, esirlerin moralini yükseltmek ve onları rahatlatmak için mesajlar hazırlamaya başladı. Rehine ailelerinden de mesaj kaydetmeleri istendi. Aralık ayındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla serbest kalan rehineler, tünellerde kaldıkları süre boyunca radyodan İsrail’de olup bitenlerin yanı sıra esir anlaşması müzakerelerini de öğrendiklerini anlatmıştı.

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#İsrail#Hamas#Ateşkes

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