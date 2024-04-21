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İsrail Refah’a saldırıları arttırdı

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#İsrail#Gazze Şeridi#Refah
İsrail Refah’a saldırıları arttırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, 1 buçuk milyona yakın Filistinlinin canını kurtarmak için sığındığı Mısır sınırındaki Refah’a operasyonun ayak sesleri duyulmaya başlandı.

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İsrail’e ait savaş uçakları, kente düzenledikleri hava saldırılarını arttırdı. Wafa haber ajansına göre, konutlara düzenlenen saldırılarda altısı çocuk ve ikisi kadın en az on kişi öldürüldü.

Öte yandan İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkarem kentinde bulunan Nur Şems mülteci kampına önceki gün düzenlediği baskın dün de sürdü. İsrail ordusu, baskın sırasında 10 savaşçıyı öldürdüğünü, aranan sekiz kişiyi tutukladığını açıkladı. 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bin 49 oldu.

 

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#İsrail#Gazze Şeridi#Refah

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