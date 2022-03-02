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İsrail polislerinin attığı ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

#İsrail#Ses Bombası#Kudüs
İsrail polislerinin attığı ses bombası 11 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

Kudüs’te 11 yaşındaki çocuğun kafasına İsrailli polislerin attığı ses bombası isabet etti.

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İşgal altındaki Kudüs’teki Şam Kapısı yakınlarında İsrail polisleri tarafından atılan ses bombalarından biri, 11 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kudüs Hadassah Hastanesine sevk edildi. Manwar Burqan isimli çocuğun işitme engelli olduğu ve kentteki özel bir okulda eğitim gördüğü öğrenildi.

İsrail polislerinin, Bab al-Amud bölgesinde İsra ve Miraç anma törenine katılan çok sayıda kişiye saldırmasının ardından çatışmalar yaşanmıştı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 36 Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisi ise 20 Filistinlinin tutuklandığını ve 4 polisin yaralandığını duyurmuştu.

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#İsrail#Ses Bombası#Kudüs

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