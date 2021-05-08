İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da ses bombalı müdahale

Dün gece boyunca Kudüs’te İsrail polisi ve Filistinliler arasında gerilim yaşandı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde namaz kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Harem-i Şerif’te ses ve gaz bombası kullanan polis cemaati dağıtmaya çalıştı. Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Polisin müdahalesi sonucunda özellikle kadın ve çocuklar büyük panik yaşadı. Çıkan olaylarda en az 163 kişi yaralanırken 23 Filistinli ise hastaneye kaldırıldı. Şeyh Cerrah Mahallesi’nde de Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı barışçıl gösteri yapan Filistinlilere polis müdahalesi vardı. İsrail polisi gösterilere katılan İsrail meclisindeki Arap milletvekillerine saldırıda bulundu. İsrail güçleri, Arap Ortak Liste temsilcilerinin ve göstericilerin mahalleye girişini engelledi ve müdahalede bulundu.

Çıkan arbedede, birçok gösterici yaralanırken gösteriye katılan Milletvekili Ofer Keşif’in (sol görüşlü İsrailli milletvekili) gözlükleri de kırıldı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Kudüs’te yaşanan olaylara Türkiye’de siyasilerden sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Bu gece, Mescid-i Aksa’da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.”

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