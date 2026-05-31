İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da bayraklı baskın

İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya giren fanatik Yahudi gruplar, Harem-i Şerif’te İsrail bayrağı açarak milli marş okudu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kişinin Eski Şehir bölgesinden Harem-i Şerif’e giriş yaptıktan sonra Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açtığı görüldü. Eylem sırasında grubun İsrail polisinin gözetiminde milli marşı seslendirdiği kaydedildi.

POLİS GÖZETİMİNDE TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER

Daha önce Harem-i Şerif’te herhangi bir ülke bayrağının açılmasına izin verilmezken, bu kez İsrail polisinin müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada “tarihi statükonun ihlali” yorumlarıyla geniş yankı buldu.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs’ta Mescid-i Aksa’ya girerek İsrail bayrağı açmış ve “Harem-i Şerif’in Yahudilere ait olduğunu” iddia etmişti.

KUDÜS’TE STATÜKO TARTIŞMASI

Ürdün, 1994 yılında İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması kapsamında Kudüs’teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. 2013’te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında yapılan anlaşmayla da kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün’e bırakıldı.

Bu çerçevede Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunuyor. İdare, 2003’ten bu yana İsrail’in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde gerçekleştirilen Yahudi ziyaretlerini “egemenlik ihlali” olarak nitelendiriyor.

“TARİHİ STATÜKO KORUNUYOR” TARTIŞMASI

İsrail makamları ise Mescid-i Aksa’da “sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer din mensuplarının ise yalnızca ziyaret edebildiği” tarihi statükonun sürdüğünü savunuyor.

Ancak sahada kaydedilen görüntülerde, fanatik Yahudi grupların polis koruması altında Harem-i Şerif’te dua ettiği ve dini ritüeller gerçekleştirdiği anlar zaman zaman kamuoyuna yansıyor.