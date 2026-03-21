İsrail polisi müdahale etti… Mescid-i Aksa’da ilk kez bayram namazı kılınamadı

Bayram namazını ilk kıblelerinde kılmak isteyen yüzlerce Filistinli, sabah erkenden Selahaddin Caddesi’nde toplandı. Kudüs’ün doğrudan Müslüman mahallesine açılan kapısı Sahire Kapısı’ndan Eski Şehir’e girerek Mescid-i Aksa’ya yürümek isteyen Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. İsrail polisi, “Allahu Ekber” diyerek tekbir getiren gruba ses bombaları ve coplarla saldırırken, Filistinliler geri çekilmek zorunda kaldı.

NAMAZ CADDELERDE KILINDI

Mescid-i Aksa’ya giremeyen Müslümanlar, Selahaddin Caddesi ve Vadi el-Cevz Mahallesi’nde yollara serdikleri seccadeler üzerinde kılmak zorunda kaldı. Plastik bir tabureye çıkmış bir imam ise verdiği kısa vaazda “Ey Allahım, ezilenlere zafer ver” dedi. 1967’de Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinden bu yana ilk kez bir bayram namazında Mescid-i Aksa kapatılmış oldu.

Yaşadıkları hayal kırıklığını Fransız Haber Ajansı AFP’ye anlatan Filistinli Zeyid Mona “Mescid-i Aksa’nın olmadığı bir ramazan çok hüzünlü bir duygu, sanki kalbin kırılmış gibi bir his”dedi. Öte yandan dün bir balistik füze parçası Mescid-i Aksa’yı çevreleyen Eski Şehir surlarına yakın noktaya düştü. Filistin Kızılayı 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Hasarın boyutu hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

‘BARBARLIK’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in saldırısını “Hukuk, ilke ve değer tanımayan İsrail’in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir” sözleriyle kınadı.

3 SEMAVİ DİN İÇİN DE ÖNEMLİ

MESCİD-İ Aksa, yalnızca Müslümanlar için değil Yahudiler ve Hıristiyanlar için de büyük önem teşkil ediyor. Yaklaşık 144 dönümlük kutsal bir yerleşke olan Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs’te yer alan Eski Şehir’de Harem-üş Şerif denilen bir alan içerisinde bulunuyor. Yerleşkede Müslümanların iki kutsal mekânı olan Kubbet-üs-Sahra ve MS 8’inci yüzyılda inşa edilen El-Aksa ya da Kıble Camisi yer alıyor. Yahudiler Süleyman Tapınağı’nın kalıntılarının burada olduğuna inanıyor. Ayrıca Yahudilik inancının en kutsal mekânı olan Ağlama Duvarı da yerleşke içinde yer alıyor. Alan, aynı zamanda Hz. İsa’nıın tapınakta ders verdiğine ve dua ettiğine inanan Hıristiyanlar için de kutsal bir mekân sayılıyor.

Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunuyor. Müslüman olmayanlar bu alanı ziyaret edebiliyor ancak sadece Müslümanlar cami alanında ibadet edebiliyor.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girişleri engelleyince cemaat sokaklarda bayram namazı kıldı.