İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmamı Abbasiyi gözaltına aldı
Abbasi'yi Aksa'nın avlusunda gözaltına alan İsrail polisi, herhangi bir gerekçe göstermedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı. İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermedi.

Haberde, söz konusu gözaltının, Tel Aviv yönetiminim Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Aksa imamlarına ve gönüllülerine yönelik artırdığı kısıtlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bu kapsamda Filistinli din görevlileri ile aktivistleri gözaltına alarak Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği ifade edildi.

 

