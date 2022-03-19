İsrail polisi, Filistinli genci vurdu

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İşgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin Filistinlilere saldırıları sürüyor. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gencin 35 yaşındaki bir İsrailliyi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, Filistin kaynakları ise İsrailli 2 kişinin silahsız olan Filistinli kişiye saldırdığı anlara ait görüntüler paylaştı.



Görüntülerde 2 kişinin, Filistinli genç ile tartışma yaşadığı ve daha sonra Filistinli gencin yere düştüğü anlar yer alıyor. Olay yerinin kalabalıklaşması sonrası gelen İsrail polisi ise Filistinli genci vurarak ağır yaralıyor.