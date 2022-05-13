İsrail polisi bunu da yaptı! Öldürülen gazetecinin cenazesinde akılalmaz anlar... Tabut yere düştü!

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İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Shireen Abu Aqleh’in cenazesinde de saldırıda bulundu. Yaşanan olaylar sırasında tabutu taşıyan kişilerle polis arasında yaşanan arbedede gazetecinin tabutu yere düştü. Bu inanılmaz anlar kameralara yansırken tüm dünya tarafından büyük tepki ile karşılandı.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Shireen Abu Aqleh’in naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi Abu Aqleh’in naaşının morgdan çıkarılmasıyla birlikte hastane kapısına gelerek müdahalesine başladı.

Filistinliler çok sevdikleri gazetecinin naaşını omuzlarında taşımak istedi ancak İsrail polisi buna izin vermek yerine cenazeye saldırdı

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İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Abu Aqleh’in tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlar arasında arbede yaşandı.

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Olay anını sosyal medya hesaplarından paylaşan birçok gazeteci ve görgü tanığı polisin tabutun Filistin bayrağı ile kaplanmasına tepki gösterdiğini ve bunu engellemeye çalıştığını aktardı.

Cenaze töreninde çekilen ve haber ajansları tarafından dünyaya servis edilen fotoğrafların çoğunda tabuttaki Filistin bayrağının yaşanan karışıklık sırasında durduğu yerden kayarak düşmeye yüz tuttuğunu kanıtlıyor.

Gazetecinin Filistin bayrağına sarılı tabutu, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinin yakınındaki St. Joseph hastanesine giderken şehirden ve Qalandia kontrol noktasından geçerken en az 5.000 kişi sokakları doldurdu.

Görgü tanıkları polisin tabutun üzerine serilen Filistin bayrağına müdahale ettiğini söylüyor

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Filistin Fetih hareketine ait bir düzine maskeli silahlı adam eşliğinde cenazesini taşıyan ambulans geçerken, katılımcılar çiçek çelenkleri getirdiler ve Filistin bayrakları salladılar. Militanlar havaya ateş açarken, bazı kişiler, "Ramallah'tan Cenin'e, Allah sana rahmet eylesin Shireen" ve "Gerçek ses asla ölmez" sloganları eşliğinde havaya ateş açtı.

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51 yaşındaki muhabir, çarşamba sabahı Batı Şeria'nın Cenin kentinde, olay yerindeki meslektaşlarının, beklenen bir İsrail askeri baskınını haber yapan küçük bir grup gazeteciye İsrail tarafından düzenlediği saldırıda başından vurulmuştu.





Hayatını kaybeden Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Shireen Abu Aqleh

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Vurulma anının videosunda, Abu Aqleh'in bir miğfer taktığını ve açıkça "basın" olarak işaretlenmiş bir yelek ve kurşun geçirmez yelek giydiğini gösteriyor. El Cezire'nin sırtından vurulan yapımcısı Ali Samodi, hastane yatağından Guardian'a verdiği demeçte İsrailli yetkililerin iddialarının aksine, hedef alındıklarında gazetecilerin yanında duran silahlı adamlar olmadığını söyledi.

İsrail saldırıyı yalanlayıp gazetecinin kendi güvenlik görevlileri tarafından vurulmadığını iddia etmişti.

Cenaze töreninde sayılmayacak kadar çok polis vardı...

Başbakan Naftali Bennett de dahil olmak üzere İsrailli yetkililer ‘gazetecilerin talihsiz ölümüne yol açanların, çılgınca ateş açan silahlı Filistinliler’ olduğunu söylediler.