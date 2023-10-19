İsrail polis şefi böyle tehdit etti: 'Onları Gazze'ye giden otobüslere bindireceğim'

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İsrail-Hamas savaşı 13. gününde devam ederken, Gazze'deki masum sivilleri hedef alan saldırılar dünya çapında öfkeli protestolara neden oldu.

Diğer ülkelerdeki kadar güçlü olmasa da İsrail'de de savaş karşıtı, Gazze'ye destek amaçlı protestolar düzenleniyor. Son olarak Salı günü Hayfa kentinde düzenlenen gösteri polis müdahalesi ile sonuçlandı ve 6 kişi tutuklandı.





İsrail Polis sözcüsü Eli Levy, dün yaptığı açıklama ile 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 63 kişinin "terörü" destekledikleri ya da kışkırttıkları şüphesiyle tutuklandığını duyurdu.

POLİS ŞEFİ TEHDİT ETTİ: PROTESTOCULARI GAZZE'YE GİDEN OTOBÜSLERE BİNDİRECEĞİM

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İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, polis teşkilatının TikTok kanalında yayınlanan bir video ile Gazze'ye destek verenleri açık açık tehdit etti.

İsrail'de Gazze'yi destekleyen protestolara "sıfır tolerans" tanınacağını vurgulayan Shabtai, savaş karşıtı göstericileri yaklaşık iki haftadır kuşatma altında olan ve her gün bombaların yağdığı Gazze'ye göndermekle tehdit etti:

"Her kim İsrail vatandaşı olmak istiyorsa, hoş gelir. Gazze ile özdeşleşmek isteyenleri oraya giden otobüslere bindireceğim."

İsrail'in savaşta olduğunu belirten polis şefi, "Kimsenin bizi test edeceği bir durumda değiliz" dedi.



Shabtai'nin sözleri İsrail medyasında 'sıfır tolerans' başlığı ile öne çıkarken sosyal medyadaki yorumlarda polis şefini destekleyenler kadar eleştirenler de vardı.



İSRAİL'İ ELEŞTİREN VEKİLE UZAKLAŞTIRMA

Öte yandan İsrail parlamentosunun etik kurulu, solcu milletvekili Ofer Cassif'i 'İsrail karşıtı açıklamalar yaptığı' gerekçesi ile görevden uzaklaştırdı.

45 gün süreyle görevden uzaklaştırılan Cassif, Hamas'ın saldırısı sonrası "bu şiddeti İsrail istedi" demişti.