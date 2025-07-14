İsrail Pezeşkiyan’ı öldürmeye çalışmış

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İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın elde ettiği rapora göre, İsrail ordusu savaşın dördüncü gününde Pezeşkiyan’ın yanı sıra Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Mohseni Ejei gibi önemli isimlerin bulunduğu Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısını hedef aldı. İsrail güçleri toplantının yapıldığı, Tahran’ın batısındaki binanın giriş ve çıkış noktalarına altı bomba yerleştirerek tahliye yollarını engellemeyi hedefledi ancak başarısız oldu.

BACAĞINDAN YARALANDI

Rapora göre, patlamaların etkisiyle binada elektriklerin kesilmesine rağmen yetkililer acil durum kapısından ayrılmayı başardı. Bu esnada ise, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve bazı devlet yetkililerinin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Yüksek bir hassasiyetle planlandığı anlaşılan saldırı hakkında, içeriden bilgi sızdırıldığı şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Pezeşkiyan, geçen hafta ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, İsrail’in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.