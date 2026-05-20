İsrail Parlamentosu'nda ilk erken seçim oylaması sonuçlandı: Netanyahu'ya soğuk duş

Haberin Devamı

İsrail Parlamentosu Knesset'te ülkeyi erken seçime götürecek süreci başlatmak için sunulan parlamentonun feshedilmesine yönelik yasa tasarısı kabul edildi.

Knesset'teki ön oylamada parlamentonun 120 üyesinden 110'u tasarı lehine oy kullandı. Tasarının yasalaşması için 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarı oylamalardan önce bir komiteye gönderilecek.

Güvenlik istişare toplantısı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ön oylamaya katılmadığı bildirildi.

Haberin Devamı

'KOALİSYON AMACINA HİZMET ETTİ'

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz ise yasa tasarısının ön oylamadan geçmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Koalisyonun amacına hizmet ettiğini" belirtti.

Katz, "Bu dönemde dokuz bütçe ve 520 yasa geçirdik. Askerlikten muafiyet yasasına gelince, diyalog yoluyla ortaya çıkan ve İsrail ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan bir yasa getireceğiz." dedi.

İSRAİL'DE ERKEN SEÇİM YASA TASARISI

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi dün Meclis'in feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sunmuştu.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman

Haberin Devamı

TASARI 48 SAATTE YASALAŞABİLİR

İsrail basınına göre, Netanyahu koalisyonunun ve muhalefetin ayrı ayrı sunduğu 13 fesih tasarısının ön oylamada kabulünün ardından Meclis komisyonunda tek bir metin haline getirilecek. Seçimleri öne çekecek tasarının yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

Basına yansıyan haberlerde, tasarının teknik olarak 48 saat içinde yasalaşabileceği, koalisyon yetkililerinin ise takvimi mümkün olduğunca yavaşlatmaya çalıştığı ifade ediliyor. Koalisyondaki Ultra-Ortodoks partilerin eylül ayı başında bir seçim talep ettiği, Netanyahu'nun ise sağ blokun oylarını riske atacağı gerekçesiyle bu tarihe karşı çıktığı kaydediliyor.

Haberin Devamı

İsrail'de iktidardaki koalisyonu oluşturan Likud, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclis'ten geçmesi halinde 3 aydan kısa olmamak kaydıyla 5 ay içerisinde erken seçimler yapılacak.

NETANYAHU UYARDI

İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun, Netanyahu'ya yakın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başbakan, liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun, kabul edilmesi halinde ülkeyi erken seçime götürebilecek İsrail Meclisinin feshedilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmasının ardından, Haredi partilerin liderlerine uyarıda bulundu.

Netanyahu, Haredi partilerin liderlerine, "İsrail'in henüz İran savaşında arzu edilen başarıyı elde edemediğini ve bu süreçte seçim kampanyasına zaman ayıramayacağını" iletti.

Haberin Devamı

Başbakan ayrıca, erken seçimlerin mevcut koalisyonun iktidarı kaybetmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'nun bu uyarısı, erken seçime gidilmesi halinde iktidarı kaybetmekten endişe ettiği şeklinde yorumlandı.