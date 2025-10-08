İsrail Özgürlük Filosu'ndaki aktivistleri alıkoydu

Haberin Devamı

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde saldırdı.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.





TÜRK AKTİVİST VİCDAN GEMİSİ'NDEN BİLDİRDİ

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Aktağ, yaşanılanlar şu ifadelerle aktardı:



"Vicdan Gemisi olarak işgalci rejim tarafından baskına uğradık. Arkadaşlarımızla birlikte hemen can yeleklerimiz giyerek aldığımız eğitime göre oturma planını düzenledik. Şu an gemiye çıkmalarını bekliyoruz. Etrafımızda botlarla sürekli olarak dönüyorlar. Yukarıdan da daimi olarak izleniyoruz. Yoklama alınıyor. Şu an baskına uğruyoruz. Gazeteci ve doktorların oluşturduğu aktivistler can yeleklerini giydiğini görüyorsunuz. Bizleri asla unutmayın, gündemde tutmaya devam edin"

"GEMİYLE İLETİŞİMİMİZ KOPTU"

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan gemilere müdahale ettiklerini "Yasal deniz ablukasını ihlal ederek savaş bölgesine girmeye yönelik bir başka boşuna girişim sonuçsuz kaldı" sözleriyle açıkladı.

Açıklamada, gemilerin ve yolcuların İsrail limanına yönlendirildiği, tüm yolcuların güvende olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gemideki kişilerin kısa süre içinde sınır dışı edilmelerinin beklendiği bildirildi.