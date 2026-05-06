İsrail orudusunda çöküş: Binlerce asker görevi terk etti

İsrail ordusunun, Gazze saldırılarına katılan askerlerdeki ağır psikolojik yıkımı gizlemek için verileri kararttığı ve binlerce askerin terhisini kamuoyundan sakladığı öne sürüldü. İsrail basınına göre, açıklanmayan rakamların “moral bozacak kadar yüksek” olduğu ifade ediliyor.

VERİLER AYLARCA GİZLENDİ İDDİASI

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana psikolojik nedenlerle ordudan ayrılan asker sayısını talep etti. Ancak ordu, bilgi edinme yasasına rağmen bu verileri paylaşmayı sürekli erteledi.

Yasal olarak 30 gün, en fazla 120 gün içinde verilmesi gereken yanıtların aylarca geciktirildiği belirtildi. Ordu içinden bazı kaynaklar, bu gecikmenin bilinçli bir “karartma” olduğunu öne sürdü.

“VERİLERLE NASIL OYNAYACAKLARINI BİLİYORLAR”

Orduda görev yapmış subaylar, komutanlığı zor durumda bırakacak bilgilerin paylaşılmasının sistematik şekilde ertelendiğini dile getirdi.

İnsan Kaynakları biriminden bir yedek subay, durumu şu sözlerle anlattı:

“(Ordu) Verilerle ve yüzdelerle nasıl oynayacaklarını, orduyu kötü gösterecek bilgileri nasıl gizleyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ordunun, askerlerin yaşadığı psikolojik sıkıntıların boyutunun kamuoyu tarafından bilinmesini istemediği çok açık. Bu yüzden bu meseleyi geçiştirip unutturmaya çalışıyorlar.”

1 YILDA 7 BİNİ AŞKIN TERHİS

Temmuz 2025’te Haaretz ve “Hatzlacha” adlı derneğin mahkemeye başvurması sonrası ordu bazı verileri paylaşmak zorunda kaldı.

Açıklanan rakamlara göre:

Ekim 2023 - Ekim 2024 arasında

7 bin 241 asker ve subay

psikolojik rahatsızlık nedeniyle ordudan terhis edildi

Ordu kaynakları, bu sayının bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Öte yandan binlerce askerin resmi olarak terhis edilmek yerine muharip görevlerden çekilerek geri hizmet veya lojistik birimlere kaydırıldığı ifade edildi.

Bazı subaylar, açıklanan rakamların bile gerçeği tam yansıtmadığını vurguluyor.

İNTİHAR VAKALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Haaretz’in verilerine göre, İsrail ordusu ve emniyet teşkilatında intihar vakaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

2010’da: 28

2011’de: 21

Son 10 yıl ortalaması: 12

Ancak Gazze saldırılarının ardından: