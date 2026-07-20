İsrail ordusundan soykırım itirafı: Gazze’de 70 bin kişiyi öldürdük

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, 11 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen aralıksız devam ederken İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Tamir Yadai, iki yılı aşkın süredir devam eden ve 73 bin kişinin öldürüldüğü soykırıma dair itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Savunma Bakanı Israel Katz’a brifing veren İsrail ordusunun ikinci ismi Yadai, “Bölgenin yüzde 65’ini kontrol ediyorsanız ve burada 70 binden fazla “teröristi” öldürdüyseniz, bunu zaferden başka nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Bu açıklamayla İsrail ordusu, Filistinli sağlık yetkilileri tarafından derlenen ve Gazze’deki savaşta hayatını kaybedenlerin yer aldığı veri tabanının genel olarak doğru olduğunu kabul etmiş oldu. Bu veri tabanı, İsrail tarafından verilen kimlik numaralarıyla birlikte isim isim listelenmiş 73 bin 269’dan fazla kişiyi içeriyor. Kayıtlara göre bu rakamın 21 binini çocuklar, 10 binini kadınlar ve 5 binini yaşlılar oluşturuyor.

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‘GAZZE’DE MASUM YOK’ DİYORLAR

İsrailli birçok yetkili daha önce Gazze’de hiç kimsenin masum olmadığını dile getirmiş ve ‘öldürülmesi’ gerektiğini ima etmişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas’ın 7 Ekim Baskını’nı kastederek “orada yaşayan herkes sorumludur” ifadeleriyle soykırım suçlamalarının temelini oluşturan açıklamalarda bulunmuştu. İsrail’in savaşı başlatan bir önceki Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ‘insansı hayvanlarla’ savaştıklarını ve buna göre hareket ettiklerini belirtmiş, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Gazze’nin “tamamen yıkılması gerektiğini söylemişti. Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nin geçen yıl düzenlediği ankette de Hükümet yanlılarının yüzde 87’si, sağ muhalefetin yüzde 73’ü, merkez seçmenlerin yüzde 63’ü, kendini “solcu” olarak tanımlayanların yüzde 30’u “Gazze’de masum yoktur” fikrine katıldıklarını beyan etmişti.

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SALDIRILAR DURMUYOR

Öte yandan İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentine dün düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bu saldırıyla birlikte son iki günde öldürülen sivillerin sayısı 22’ye yükseldi. Beş gün önce de İsrail ordusuna ait bir helikopter Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi hedef almış, saldırıda 33 yaşındaki baba Ömer Ebu Kasım ve anne Esma Ebu Kasım ile çiftin 6 yaşındaki kızı Habibe hayatını kaybetmişti.

ABD KAMUOYUNU ETKİLEMEK İÇİN 700 MİLYON DOLAR

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Gazze Soykırımı ve İran’la yaşanan savaş sebebiyle ABD kamuoyundaki desteği tarihi bir düşüş yaşayan İsrail, Amerikan halkının fikrini değiştirmek için devasa bir “algı operasyonu” başlattı. BBC’nin ele geçirdiği resmî belgelere göre Tel Aviv, yapay zekâ botları, sahte sivil toplum örgütleri ve sosyal medya fenomenlerini kullanarak Amerikan toplumunu manipüle etmek amacıyla 2026 yılı için 700 milyon doları aşkın bir “bilinç şekillendirme” bütçesi ayırdı. Operasyonun arkasındaki en dikkat çekici isim ise Donald Trump’ın eski kampanya müdürü Brad Parscale. Facebook verilerini usulsüz kullanan Cambridge Analytica skandalıyla tanınan Parscale’in firmasıyla İsrail hükümeti, 45 milyon doları aşan gizli bir sözleşme imzaladı.

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MAMDANİ NETANYAHU’YU TUTUKLATMAK İÇİN BEKLİYOR

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu için kente gelmesi halinde tutuklanması ihtimalinin hukuk departmanınca aktif olarak incelendiğini açıkladı. New York Times’a konuşan Mamdani, seçim vaadinin arkasında durarak, “Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusudur ve Lahey’de yargılanması gerekir.

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Netanyahu yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını iddia etti. ABD’nin UCM kararlarını bağlayıcı kılan Roma Statüsü’ne taraf olmadığını hatırlatan BM Büyükelçisi Mike Waltz da, açıklamayı “siyasi tiyatro” olarak nitelendirdi. İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon ise, Netanyahu’nun New York’a gelerek BM’de gururla konuşacağını ilan etti.

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