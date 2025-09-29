×
İsrail ordusundan Batı Şeria'da peş peşe saldırılar

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Batı Şeria#Filistin
İsrail ordusundan Batı Şeriada peş peşe saldırılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 11:25

İşgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 37 Filistinliyi gözaltına alan İsrail ordusu, Ramallah'ta Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık merkezini kapattı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri Celzun'da evlerine zorla girerek arama yaptığı 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Celzun kampında UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini kapatan İsrail ordusu sonrasında kamptan çekildi.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesinde İsrail askerleri evlerine baskın düzenlediği 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u da gözaltına aldı.

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil'de İsrail askerlerinin kent ve çevresindeki beldelerin girişine çok sayıda askeri kontrol noktası kurup ana yolları trafiğe kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde de İsrail askerleri, evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Nablus'taki hedefinde Asker el-Kadim Mülteci Kampı vardı. Kampa baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu Eriha kentindeki Akabe Ceber Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan Batı Şeriada peş peşe saldırılar

İSRAİL ASKERLERİ ZORLA EVLERE GİRDİ

İsrail ordusu, Kalkilya kentine bağlı Kefr Lakif beldesine düzenlediği baskında Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı. İsrail askerleri, Kefr Lakif'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde İsrail ordusu, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

İsrail ordusundan Batı Şeriada peş peşe saldırılar

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARI

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin Burka'nın merkezine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin evlerine ateş açtığını söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin ağaçlarını söktü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#İsrail#Batı Şeria#Filistin

